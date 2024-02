Libro Rafa Leao, domani la presentazione di “Smile”: TUTTI i dettagli dell’inVS con l’attaccante del #Milan AC

15:47,27 Feb 2024, MILANELLO.

Domani Rafael Leao presenterà il suo nuovo libro “Smile”. Tutti i dettagli dell’incontro con l’attaccante del Diavolo Rossonero

I tifosi del Diavolo Rossonero potranno incontrare Leao. Domani alle 18, in Mondadori Duomo, il portoghese presenterà il suo nuovo libro “Smile”.

Come riportato dal sito ufficiale della libreria pre acquistando la copia autografata del libro, i fan riceveranno il pass per l’accesso esclusivo all’incontro con l’attaccante del Diavolo Rossonero (fino ad esaurimento posti disponibili). A moderare l’incontro sarà Xavier Jacobelli.

