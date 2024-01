L’Fc Internazionale ricorda Ronaldo, la clip del gol è da brividi – NEWS

L’Inter ha voluto ricordare Ronaldo il fenomeno, il video del super gol dell’attaccante è veramente da urlo

Un piacere per gli occhi per chi ha avuto modo di osservare le sue imprese. E per coloro i quali (per motivi anagrafici) non avessero avuto questo privilegio, ecco che sul proprio profilo Instagram l’Inter ha pubblicato un super gol di Ronaldo il fenomeno in nerazzurro.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Inter (@inter)

IL COMMENTO – «Fake shot, Rounds the keeper, Goal The return of O Fenômeno».

L’articolo L’Inter ricorda Ronaldo, la clip del gol è da brividi – VIDEO proviene da Inter News 24.