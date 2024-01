L’Fc Internazionale POSTICIPA la cessione. “Serve a Firenze”

Di ritorno in Italia dopo il trionfo in Arabia Saudita, Simone Inzaghi ha concesso ai suoi ragazzi un giorno di riposo. Da mercoledì, il gruppo si focalizzerà però sulla delicatissima trasferta di Firenze in programma domenica sera alle 20:45.

Contro la Fiorentina, infatti, l’Inter dovrà fare i conti con un centrocampo ridotto ai minimi termini, viste le contemporanee assenze di due titolari e pilastri del reparto come Hakan Calhanoglu e Nicolò Barella, diffidati e ammoniti rispettivamente contro Monza e Lazio.

Ciò significa che il centrocampo è già fatto: vicino a Henrikh Mkhitaryan agiranno Davide Frattesi e Kristjan Asllani. Uno degli effetti collaterali delle squalifiche, però, riguarda anche le alternative in panchina, perché senza il turco e il sardo sarà necessario poter contare su delle opzioni a partita in corso. Una di queste è Davy Klaassen e l’altra potrebbe essere Stefano Sensi.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, l’Inter potrebbe posticipare la cessione del centrocampista promesso sposo del Leicester che avrebbe dovuto firmare con le Foxes proprio in queste ore, in modo da averlo a disposizione al Franchi e poi lasciarlo andare in Inghilterra sul finire del mercato invernale.