L’Fc Internazionale posta l’errore di Lukaku: il commento di Big Markus Thuram è uno SPASSO

La vittoria dell’Inter a Roma è stata segnata anche dall’errore di Romelu Lukaku sul 3-2 in favore dei nerazzurri, quando il belga è rimasto ipnotizzato da Sommer. Uno scatto particolarmente simbolico che non è sfuggito ai social del club nerazzurro, tant’è che su Instagram è arrivato il post con tanto di didascalia: “Not in my house“. Fra i commenti spicca quello di Marcus Thuram, decisivo nella gara dell’Olimpico, con tanto di risate finali.

Pubblicità