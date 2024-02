L’Fc Internazionale manda Handanovic in missione per il “nuovo Courtois”

Terminata la sua avventura da calciatore, Samir Handanovic non ha però smesso di lavorare per l’Inter. L’ex capitano nerazzurro, infatti, si sta occupando di osservare e dare un parere alla dirigenza in merito ad alcuni talenti emergenti nel ruolo. Ecco perché, lo sloveno è in missione in Belgio, per osservare da vicino il possibile “nuovo Courtois”.

Come riportato da Tuttosport, si tratta del classe 2002 Tobe Leysen. Il belga si è trasferito all’Oud-Heverlee Leuven, squadra che milita nella prima divisione belga, la scorsa estate, acquistato dal Genk. Da fine novembre è titolare e ha subito solo 12 gol, tenendo la porta inviolata in 3 occasioni,

Lo scorso sabato, Handanovic è volato in Belgio per vederlo dal vivo nella sfida contro lo Standard Liegi. Da capire nelle prossime settimane, allora, se la sua prestazione avrà convinto o meno l’ex numero 1 dell’Inter.

