L’Fc Internazionale INCASSA 6 milioni di euro: sfiorato il nuovo record

Siamo ormai a ridosso dell’ultimo weekend prima dell’attesissimo derby d’Italia tra Inter e Juventus. I nerazzurri, di rientro dalla vittoria della Supercoppa Italiana in Arabia Saudita, dopo aver riposato nella giornata di martedì hanno subito ricominciato a lavorare per preparare il prossimo match di campionato, in programma domenica sera contro la Fiorentina.

Una sfida in cui Simone Inzaghi dovrà fare a meno di Hakan Calhanoglu e Nicolò Barella, entrambi squalificati dopo i gialli ricevuti in Supercoppa. I due interisti, però, potranno tornare a disposizione per il big match del 4 febbraio, gara che in largo anticipo ha già fatto registrare il tutto esaurito.

L’Inter, come confermato da La Gazzetta dello Sport, ha polverizzato tutti i biglietti e si aspetta oltre 75mila tifosi a San Siro. Incasso quasi da record che dovrebbe andare oltre i 6 milioni di euro per i nerazzurri, in attesa dei riscontri ufficiali. Al primo posto, infatti, rimane un Inter-Juventus dell’ottobre 2019 con 6,6 milioni, davanti al derby della Madonnina di quest’anno con 6,2.