L’Fc Internazionale ha in PUGNO Zielinski: i DETTAGLI dell’accordo

L’Inter ha lanciato un segnale forte Piotr Zielinski, sfruttando la trattativa ormai sfumata per il rinnovo di contratto con il Napoli e anticipando la concorrenza per convincere il centrocampista a sposare la causa nerazzurra a parametro zero nella prossima stagione.

Come riportato dal Corriere dello Sport, l’Inter si è mossa con tempismo, cogliendo subito lo spiraglio e anticipando la concorrenza. L’accordo con Zielinski, allora, sarebbe stato trovato per 3 anni con opzione per un altro anno. L’ingaggio dovrebbe essere di 4,5 milioni di euro a stagione, più ricavi spalmati di un bonus riconosciuto alla firma. Complessivamente, pertanto, superiore a quello attuale con il Napoli, da 5 milioni di euro totali.

L’opinione di Passione Inter

Zielinski rappresenterebbe perfettamente l’ideale di colpo di mercato al quale l’Inter guarda con più attenzione in questo momento: un giocatore di primo livello da prendere a costi molto contenuti. L’arrivo del polacco, peraltro, aumenterebbe ancora di più la profondità di un reparto che ha da poco visto arrivare il rinnovo di Mkhitaryan.