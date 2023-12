L’Fc Internazionale farà mercato a gennaio per la fascia destra: tutti i nomi sul piatto

L’unica certezza per l’Inter è che dovrà intervenire nella finestra di mercato di gennaio per rimediare all’assenza di Cuadrado

La Gazzetta dello Sport si concentra sull’Inter e sulla necessità di riempire il vuoto lasciato da Cuadrado (che si opererà in Finlandia, rimanendo ai box per 3-4 mesi). Due i profili sondati dai nerazzurri:

MERCATO GENNAIO- La decisione definitiva dipenderà anche dalla possibilità di poter spendere qualche euro o dall’eventuale obbligo di accontentarsi di un prestito secco: l’ultima parola, ovviamente, cadrà dalla Cina. In ogni caso, l’esplorazione a largo spettro è partita e continuerà nei prossimi giorni.

Nessuna decisione presa, ma è di nuovo in primo piano la candidatura di un vecchio pallino dei dirigenti nerazzurri: Thomas Meunier, 32enne belga grande amico di Lukaku, che al Borussia Dortmund recentemente ha faticato anche per un lungo infortunio. Tornato da poco in campo, ha messo insieme appena due presenze in Bundesliga. Col contratto in scadenza a fine stagione, potrebbe pure liberarsi subito, con poco. E come ha sperimentato il Milan in Champions, davanti al Meunier a Dortmund ormai c’è il norvegese Julian Ryerson.

Il realismo interista non cancella, però, un sogno: il preferito per quel ruolo era ed è Tajon Buchanan, 23enne canadese esterno del Bruges, potenziale crack. Ha il contratto in scadenza a giugno 2025, portarlo a Milano ricorderebbe l’operazione Gosens di un paio di anni fa. La concorrenza qui è grande e l’affare sarebbe molto più oneroso (sopra i 15 milioni), a meno che non si riesca a trovare una formula per posticipare il pagamento. La dirigenza farà presente alla proprietà che questa sarebbe la scelta più futuribile e saggia, anche in vista di un restyling sulla fascia.

L’articolo L’Inter farà mercato a gennaio per la fascia destra: tutti i nomi sul piatto proviene da Inter News 24.