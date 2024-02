L’Fc Internazionale esulta sui social: «Roma conquistata» #Intervista. E i fan reagiscono così – NEWS

Pubblicità

L’ultimo big match di Serie A tra Roma ed Inter ha visto la vittoria dei nerazzurri per 4-2, il club esulta sui social ed ecco la reazione dei tifosi

Lautaro Martinez e compagni conquistano la Capitale. Vittoria in rimonta da grande club per la squadra di Simone Inzaghi che fissa il risultato di Roma-Inter sul 2 a 4 in favore del gruppo nerazzurro. Sul proprio profilo Instagram la compagine lombarda esulta così e i fan (a giudicare dalle migliaia di like ricevuti e le dozzine di commenti riportati) sembrano aver gradito. Ecco il post di celebrazione.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Inter (@inter)

ROMA-INTER – «Comeback and Rome conquered (Rimonta e Roma conquistata, ndr)».

