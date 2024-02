L’Fc Internazionale esulta in faccia a Lukaku: il messaggio del club che fa godere i tifosi – NEWS

Pubblicità

Roma Inter ha puntato i riflettori su Romelu Lukaku, il club nerazzurro posta una foto del gol sbagliato da Big Rom con questa descrizione

Il gol “mangiato” da Romelu Lukaku farà discutere per un bel po’. L’ex nerazzurro si è infatti fatto ipnotizzare da Sommer davanti alla porta non riuscendo quindi ad incidere nel risultato di Roma-Inter. Ecco il post del club meneghino proprio sull’episodio in questione. Migliaia di like e commenti dei fan.

NOT IN MY HOUSE #ForzaInter #RomaInter pic.twitter.com/KahMlqNuTg — Inter (@Inter) February 10, 2024 Pubblicità

ROMA INTER LUKAKU – «NOT IN MY HOUSE (No in casa mia, ndr)»

