L’Fc Internazionale è completa e fa paura. Il campionato è lungo, ma Natale si festeggia in vetta

La Gazzetta dello Sport si concentra sulla vittoria dell’Inter sulla Lazio nella 16^ giornata di Serie A, con un occhio alla classifica

L‘Inter di Simone Inzaghi supera la Lazio, non senza sofferenza e fatica, portandosi in vetta alla classifica di Serie A dopo 16 giornate. Ecco l’analisi della Gazzetta.

PROSPETTIVA DEI 100 PUNTI- La Lazio aveva battuto l’Inter nelle precedenti due sfide all’Olimpico e aveva subito un solo gol in casa negli ultimi sei incontri, ma contro il carro armato nerazzurro non c’è nulla da fare.

Nonostante per buoni tratti della gara, attraverso il palleggio e il gioco, Sarri abbia tenuto testa e creato anche qualche pericolo, il gruppo granitico di Inzaghi non dà mai la sensazione di poter cadere. Fa quello che fanno le grandi squadre: controlla i momenti della partita, non va quasi mai in affanno, sa contenere e poi colpire.

Sa approfittare di ogni errore altrui ed è letale nelle ripartenze come in occasione del primo e del secondo gol. Quando poi deve gestire è abile nel palleggio. Subisce pochissimo e segna tanto: 39 gol fatti e 7 subiti: + 4 sulla Juve, +8 rispetto allo scorso anno, può chiudere l’andata a 50 punti (come il Napoli l’anno scorso) e in proiezione a fine stagione sarebbero 100…

L’articolo L’Inter è completa e fa paura. Il campionato è lungo, ma Natale si festeggia in vetta proviene da Inter News 24.