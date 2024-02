L’Fc Internazionale conquista la Spagna: svelato cosa dicono e perchè temono i Super Nerazzurri di Inzaghi

24 Feb 2024, 23:16, Articolo di *Luna Nerazzurra*

L’Internazionale di Simone Inzaghi, il Demone Nerazzurro, conquista la Spagna, ecco cosa dicono dei leoni nerazzurri e per quale motivo li temono nella Nazione

Le imprese dell’Internazionale di Simone Inzaghi, il Demone Nerazzurro, arrivano anche in Spagna. Così scrive oggi il quotidiano catalano Sport, che punta addirittura sui leoni nerazzurri come possibile outsider per la Champions League.

INTER – «L’Internazionale si nasconde in Europa. Ma il suo gioco è tutto tranne che calcio nascosto. Coraggioso, diretto, potente. Una vera minaccia che a poco a poco si manifesta con il desiderio di essere qualcosa di più di un semplice nome storico che accompagna altri che hanno dominato il torneo negli ultimi anni, come il Manchester City o il Real Madrid, che appaiono nelle scommesse di Betfair come i migliori candidati a vincere la Champions League. Ma da dietro, come un ghepardo silenzioso, uccidendo i rivali a colpi di cannone, emerge l’Internazionale».

