L’Fc Internazionale cerca un TOP PLAYER a centrocampo. C’è un motivo

L’Inter è forte su Piotr Zielinski, in scadenza con il Napoli il prossimo 30 giugno 2024. Aspettando i dialoghi del centrocampista polacco con i partenopei, ciò che è emerge è una volontà chiara, dalle parti di Viale della Liberazione: rinforzare ulteriormente un reparto già molto valido, quello di centrocampo. Zielinski è considerato l’innesto ideale per esperienza e per lo status da svincolato, ma Marotta e Ausilio tengono d’occhio anche Andrea Colpani, per il quale però servirebbe un investimento oneroso.

Simone Inzaghi, infatti, oltre al trio di certezze che lo ha portato in finale di Champions League (Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan), può contare anche su Frattesi, sul quale in estate è stato dirottato un budget importante, e su un Asllani che fra alti e bassi sta comunque ottenendo un minutaggio nettamente superiore rispetto all’anno scorso. Il problema sta proprio nel fatto che in rosa non sia presente un altro centrocampista in grado di dare garanzie.

Non può esserlo Sensi per i noti problemi fisici: con tutta probabilità, lascerà Milano da svincolato in estate (o già a gennaio, se qualcuno fosse disposto a investire sul cartellino). Non è Klaassen, che sta giocando pochissimo e in Champions League ha lasciato intuire perché: la riconferma appare difficile. Nè tanto meno Agoumé, rimasto ad Appiano esclusivamente per congiunture di mercato sfavorevoli e non per scelta tecnica: la volontà della dirigenza è quella di privarsene già a gennaio.

Da qui nasce la necessità di inserire in rosa un elemento di spessore. E Zielinski, in questo senso, è considerato un top player del reparto nel nostro campionato. Come riporta Tuttosport, l’Inter vuole quindi un reparto composto da sei big. Lo chiede la dimensione raggiunta dal club, lo chiede il numero di partite stagionali sempre più fitto, lo chiede la gestione di Simone Inzaghi, sempre più improntata sulle rotazioni sistematiche e scientifiche.