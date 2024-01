L’Fc Internazionale bussa alla Premier: due attaccanti se parte Sanchez

Non ha ancora perso del tutto le speranze l’Inter per quanto riguarda il reparto avanzato. Ad oggi sembra improbabile che Simone Inzaghi possa accogliere in squadra una quinta punta, sia per un discorso numerico che economico. Per liberare lo slot in avanti, dunque, sarà indispensabile la partenza di uno degli attaccanti attualmente in rosa.

Tutti gli indizi, ovviamente, portano al nome di Alexis Sanchez. Il centravanti cileno nelle scorse settimane ha ricevuto il fascino dell’Arabia Saudita. Dopo aver scelto di tornare all’Inter rifiutando offerte anche più convenienti la scorsa estate, l’attaccante non ne vuole sapere di partire nel bel mezzo della stagione e difficilmente cambierà idea da qui alle prossime tre settimane.

Qualora le richieste dall’Arabia dovessero diventare insistenti e Sanchez aprisse finalmente all’addio, solo in quel caso per l’Inter si aprirebbe la possibilità di regalare ad Inzaghi un nuovo attaccante. Il club sta già esplorando il mercato alla ricerca di opportunità, preferibilmente in prestito. In questo contesto, come riportato dal Corriere dello Sport, in Premier League sono stati segnati in rosso due nomi in cima nella lista di gradimento: Anthony Martial e Armando Broja.

L’opinione di Passione Inter

L’addio a questo punto della stagione di Alexis Sanchez comporterebbe un risparmio di circa due milioni di euro all’Inter. Troppo poco per riuscire a coprire i costi esorbitanti che andrebbe a comportare l’approdo, anche solo in prestito, di uno dei due centravanti di Manchester United e Chelsea. Ad aiutare le finanze nerazzurre, però, potrebbe essere l’uscita anticipata di Sensi che entro le prossime ore dovrà dare una risposta all’offerta del Leicester.