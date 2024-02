L’Fc Internazionale BLINDA i suoi Big: in estate non partirà (quasi) nessuno

24 Feb 2024, 10:16, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Dopo anni di continui sacrifici sul mercato, l’Internazionale finalmente potrà permettersi di arrivare alla prossima estate senza l’obbligo di dover cedere uno dei suoi big. Gli introiti sempre più ricchi della Champions League e i circa 50 milioni di euro che il club nerazzurro incasserà dalla partecipazione al Mondiale per Club la prossima estate, consentono alla società di poter programmare con serenità.

Come raccontato questa mattina da La Gazzetta dello Sport, l’Internazionale ha già potenzialmente completato la rosa della prossima stagione con gli innesti di Zielinski e Taremi a zero e potrebbe intervenire sul mercato solamente per puntellare alcuni settori, tra cui ad esempio il secondo portiere. Contrariamente a qualche spiffero circolato nei giorni scorsi, il club non avrà l’esigenza di cedere i propri big, a meno che non arrivi una proposta indecente o una richiesta di addio da parte di calciatori scontenti. Ad oggi, né in un senso né in un altro, vi è però il sentore che possa verificarsi uno dei due scenari elencati.

L’unica eccezione potrebbe comunque riguardare Denzel Denzel “DoubleD” Dumfries. Come raccontiamo da mesi, la trattativa per il rinnovo dell’olandese non procede bene a causa delle elevate richieste del calciatore. In attesa di un nuovo incontro tra le parti, l’Internazionale potrebbe dunque aprire alla sola cessione dell’olandese ad un anno dalla scadenza del contratto con i leoni nerazzurri.