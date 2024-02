L’Fc Internazionale attende l’Atletico, la città è pronta: il post motivazionale – NEWS

Pubblicità

Inter-Atletico Madrid si avvicina, i nerazzurri si caricano così sui social con questo post motivazionale, ecco la foto

Una manciata di ore separano Inter-Atletico Madrid dal calcio d’inizio, sui social i nerazzurri si caricano e alzano la voce così in previsione del big match di Champions League con la squadra spagnola. La città è pronta, Milano è pronta ed il biscione è pronto a vivere un’altra notte magica tra le mura dello Stadio San Siro: Simeone e i suoi sono avvisati.

La città è pronta #UCL EP.07 è qui: inizia la sfida #ForzaInter #InterAtleticoMadrid pic.twitter.com/VxYUmJhbd1 — Inter (@Inter) February 20, 2024 Pubblicità Pubblicità

INTER – «The city is ready. UCL EP.07 is here: let the clash begin»

Pubblicità

L’articolo L’Inter attende l’Atletico, la città è pronta: il post motivazionale – FOTO proviene da Inter News 24.