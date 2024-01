L’ex vicepresidente della Vecchia Signora Juventinantus, Nedved si rilassa in montagna – NEWS

Pavel Nedved, ex vicepresidente della Juventus è a Livigno dove sta trascorrendo le vacanze con la compagna Dara Rolins

Pavel Nedved, ex vicepresidente della Juventus, ha deciso di trascorrere le festività in Italia. Infatti, l’ex campione ceco si trova a Livorno insieme alla compagna Dara Rolins, che su Instagram, ha condiviso uno scatto della loro vacanza in montagna.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Dara Rolins (@dararolins_vermi)

Nedved è ormai lontano dalla Juventus da circa un anno ma comunque resta una delle bandiere della storia bianconera e i tifosi lo ricordano sempre con grande affetto.

