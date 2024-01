L’ex Vecchia Signora Juventinantus può tornare in Serie A! Ecco la squadra interessata

L’ex terzino della Juventus dopo la gavetta in Serie B, può tornare a giocare nella massima serie. Ecco l’indiscrezione

Il terzino del Pisa, ed ex Juventus, Pietro Beruatto, potrebbe tornare a giocare in Serie A. Secondo quanto raccolto dal quotidiano La Nazione, il nerazzurro, è finito nel mirino del Frosinone che potrebbe cedere Caso in Serie B. Un altro talento ‘scuola Juve’ che potrebbe finire quindi alla corte di Di Francesco.

