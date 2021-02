L’ex star dell’NBA e investitore sulla cannabis Chris Webber ha tenuto un corso online su diritti civili e sport

10 Visualizzazione Totali, 10 Visualizzazioni di Oggi

L’ex star della National Basketball Association e investitore di cannabis Chris Webber terrà un nuovo corso online per la Morehouse University chiamato “Activism in Sports and Culture”.

Il corso, che sarà ospitato sulla piattaforma di apprendimento online Coursera, esplorerà il ruolo che atleti, allenatori e personalità dei media hanno svolto nel plasmare l’opinione pubblica sulla disuguaglianza e promuovere i diritti civili, ha annunciato Morehouse in un comunicato stampa.

“Morehouse è stato un pilastro della nostra società, della comunità nera e dei movimenti per la giustizia sociale. Non c’è partner migliore per lanciare questo corso e non c’è momento migliore del Black History Month. Il lancio su Coursera consente a milioni di studenti di tutti i ceti sociali di seguire questo corso “, ha affermato Webber. “Voglio che coloro che si iscrivono siano ispirati e informati dopo aver ascoltato le persone che hanno fatto i maggiori sacrifici per influenzare le conversazioni pubbliche”.

Il corso costerà $ 49 e richiederà circa 15 ore per essere completato, riferisce EdScoop .

Webber, cinque volte NBA All-Star ed emittente con TNT, ha fatto notizia all’inizio di questa settimana annunciando che sta investendo in un fondo di cannabis di private equity da 100 milioni di dollari incentrato sul sostegno agli imprenditori delle comunità sottorappresentate.

“È fondamentale diversificare la leadership nel settore della cannabis e creare parità di condizioni per le persone delle nostre comunità”, ha detto Webber a Reuters.

Il fondo è in partnership con JW Asset Management con sede a New York.

