L’ex Signora Juve Morata torna in gruppo: è pronto a sfidare l’Fc Internazionale

L’Atletico Madrid ha recuperato l’ex Juve Alvaro Morata per la gara di Champions League contro l’Inter. Lo spagnolo sarà a disposizione

Come rivelato dal sito Pazzi di Fanta, l’ex attaccante della Juve, Alvaro Morata ha lavorato in gruppo alla vigilia di Atlerico Madrid Inter. Lo spagnolo, dunque, sarà a disposizione di Simeone per il match di domani.

Pubblicità

Morata, quando giocava nella Juve, ha spesso segnato ai nerazzurri e una rete siglata a San Siro è rimasta nella memoria dei tifosi bianconeri per l’esultanza fatta da Alvaro. Un tifoso lanció in campo un paio di occhiali e lo spagnolo li indossò per festeggiare con i compagni.

Pubblicità

Pubblicità

The post L’ex Juve Morata torna in gruppo: è pronto a sfidare l’Inter appeared first on Juventus News 24.