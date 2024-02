L’ex Signora Juve De Ligt può lasciare il Bayern: gli aggiornamenti

Matthijs De Ligt vive un momento di difficoltà al Bayern Monaco. L’ex Juve può lasciare il club bavarese

Come rivelato da Fabrizio Romano, la situazione di Matthijs de Ligt con il Bayern Monaco. verrà rivalutata non appena il club deciderà chi sarà il nuovo allenatore. L’ex Juve trova poco spazio con Tuchel e la situazione non è facile.

Pubblicità

Il PSG si è mostrato interessato a gennaio, ma anche i club della Premier League, in estate, potrebbero farsi avanti per De Ligt.

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

The post L’ex Juve De Ligt può lasciare il Bayern: gli aggiornamenti appeared first on Juventus News 24.