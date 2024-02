L’ex portiere punge la Juve: «Non può giocare così, mentre l’Fc Internazionale…» #Intervista

Pubblicità

L’ex portiere della nostra Serie A punge la Juve per la prestazione contro l’Inter a San Siro, mentre ecco il suo pensiero sui i nerazzurri

Intervenuto a Tmw Radio, l’ex portiere Simone Braglia (20 anni di carriera tra Serie A e Serie B), ha parlato così della prova della Juventus contro l’Inter a San Siro.

Pubblicità

INTER – JUVE – «Non si può giocare in maniera così rinunciataria se si vuole ottenere un obiettivo. Parlo della Juve a San Siro. L’Inter ha dimostrato ancora una volta di più la forza del suo gruppo, l’affiatamento, e tanti meriti vanno all’allenatore. Non si può essere così rinunciatari, quello visto è stato un non gioco della Juve».

Pubblicità

L’articolo L’ex portiere punge la Juve: «Non può giocare così, mentre l’Inter…» proviene da Inter News 24.