L’ex obiettivo Vecchia Signora Juventina verso il West Ham: arriva la conferma

Pep Guardiola ha parlato del futuro di Kalvin Phillips che è sempre più vicino al West Ham come ha confermato Pep Guardiola

Kalvin Phillips sembrava vicino alla Juve, ma alla fine i bianconeri hanno abbandonato la pista che porta al centrocampista del Manchester City. Adesso il giocatore è sempre più vicino al West Ham come ha confermato Pep Guardiola.

PHILLIPS – «Non è ancora chiusa: ha viaggiato ieri per sostenere le visite mediche ma il trasferimento non è ancora del tutto completato. Andrà in prestito per sei mesi e spero che giochi i minuti che merita e che io non potrei dargli. L’ho detto tante volte, è un essere umano e un calciatore eccezionale, altrimenti non farebbe parte della Nazionale. Spero che possa dimostrare quello che vale veramente».

