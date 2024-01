L’ex Fc Internazionale Fabbian valore aggiunto per il Bologna? Motta risponde così

Il tecnico del Bologna Thiago Motta è stato interpellato su Fabbian, ex calciatore dell’Inter, ecco la sua risposta

Valore aggiunto si, ma come lo devono essere tutti i suoi compagni del Bologna. Questa, riassumendo, è stata la risposta di Thiago Motta in conferenza. In conferenza stampa al tempo è stato interpellato sul talento scuola Inter Fabian.

FABIAN VALORE AGGIUNTO – «Si, come tutti gli altri. E’ una squadra che lavora bene giorno per giorno, in cui tutti sono pronti ad aiutare».

