L’ex arbitro infuria dopo Fc Internazionale Verona: «Dobbiamo capire perchè il Var non è intervenuto» #Intervista

L’ex arbitro ed attuale vicepresidente della CAN, Andrea Gervasoni, si è espresso così sull’episodio arbitrale di Inter Verona

Intervenuto ad Open Var dagli studi di Dazn, Andrea Gervasoni, vicepresidente della CAN, si è espresso così riguardo l’episodio arbitrale che ha fatto maggiormente discutere in questo diciannovesimo turno di Serie A, ovvero il fallo di Bastoni su Duda in occasione della rete di Frattesi in Inter Verona.

LE PAROLE – «Non siamo soddisfatti. Stop per Nasca: ripartirà dalla B. Dobbiamo capire il perché del mancato intervento del Var sul gol di Frattesi: andava annullato per il fallo intenzionale di Bastoni sul giocatore avversario. Decisioni corrette su altri episodi. Analizzeremo l’episodio con calma, il gol andava annullato ed è stato un errore. Dobbiamo parlare con calma con il Var Nasca per capire se ha valutato l’intervento di Bastoni come un body check».

