L’ex arbitro Casarin: “Gli arbitri sono confusi dal continuo cambio delle regole”

Pubblicità

Diffondi Informazione!

21:18, 4 Mar 2024, Articolo di *Diavoletta Rossonera*

Pubblicità

Pubblicità

(ANSA) – ROMA, 04 MAR – “Gli arbitri sono in difficoltà ma vivono in un periodo particolare, con le regole che vengono cambiate troppo spesso sono confusi e il loro metro di giudizio ne risente in modo inevitabile”.

Vai alla Fonte* , che ringraziamo e condividiamo

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

Appassionata del Diavolo, scrivo articoli dal 2012 sul Grande Milan! Pubblicità #Milan #NotizieMilan #UltimeMilan #MilanNews

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità