L’ex AC Milan Djalo rientra in Italia? Il Lille ha fatto una richiesta al centrale, cosa succede

L’ex Milan Djalo torna in Italia? Il Lille ha fatto una richiesta al difensore, cosa succede in vista di gennaio

Secondo quanto riferito da Alfredo Pedullà, la Juve offre 3 milioni di euro più bonus al Lille per prendere subito Tiago Djalo, ex Milan in scadenza a giugno con il club francese.

Lo stesso Lille chiederà al difensore di accettare e di rompere l’accordo a zero con l’Inter dal prossimo giugno. Sarà Djalo a decidere.

