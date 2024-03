“L’esploratore” Terracciano #Milan AC, che fine ha fatto il terzino rossonero? Come cambiano i piani per il prossimo #futuro

21:48,16 Mar 2024, MILANELLO.

Terracciano Diavolo Rossonero, che fine ha fatto il terzino rossonero? Come cambiano i piani per il prossimo #futuro: gli aggiornamenti

Dopo l’errore che ha portato al rigore concesso al Bologna Filippo Terracciano (salvo due spezzoni contro il Rennes in UEFA #Europa League) non è più sceso in campo. Calcio#mercato.com ha fatto il punto sul suo prossimo #futuro.

L’idea dei rossoneri è quella di un Terracciano titolare nel Diavolo Rossonero del prossimo #futuro perché ha caratteristiche tecniche e atletiche interessanti. L’ex Verona è stato acquistato principalmente per crescere e capire i movimenti per fare il terzino destro e il lavoro di questi mesi sarà improntato in questa direzione.

