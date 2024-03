L’esperto Kjaer via a fine #campionato, ecco come verrà sostituito: il PIANO del #Milan AC

16:45,11 Mar 2024, MILANELLO.

Kjaer via a fine #campionato, ecco come verrà sostituito: il PIANO del Diavolo Rossonero per quanto riguarda il prossimo #mercato

Il Diavolo Rossonero ha deciso: il contratto di Simon Kjaer, in scadenza al termine di questa #campionato, non verrà rinnovato e pertanto il danese lascerà i rossoneri dopo diverse stagioni.

Come riportato da Calcio#mercato.com, l’intenzione del #mercato Diavolo Rossonero è quella di acquistare infatti un nuovo difensore che vada a completare il reparto. Tanti i nomi sondati, nelle prossime settimane si potrebbe scendere più nel #particolario.

