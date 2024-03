L’esperto Kjaer #Milan AC, spunta uno scenario a sorpresa per il prossimo #futuro! Tutte le NEWS sul centrale

12:50,26 Mar 2024, MILANELLO.

Kjaer Diavolo Rossonero, spunta uno scenario a sorpresa per il prossimo #futuro! Tutte le ultime sul difensore in scadenza coi rossoneri L’edizione odierna di Tuttosport è tornata a parlare del prossimo #futuro di Simon Kjaer, legato al Diavolo Rossonero da un contratto che andrà a scadenza al termine di questa annata calcistica. Il difensore dovrebbe lasciare il #club dopo […]

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

The post Kjaer Diavolo Rossonero, spunta uno scenario a sorpresa per il prossimo #futuro! Tutte le ultime sul difensore appeared first on Diavolo Rossonero News 24.