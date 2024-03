L’esperto Kjaer #Milan AC: l’idea del #TopClub è chiara ma spunta uno scenario a sorpresa

22:48,21 Mar 2024, MILANELLO.

Riguardo al prossimo #futuro di Kjaer, il calcio#mercato Diavolo Rossonero ha un idea ben precisa. Potrebbe spuntare un’idea a sorpresa Simon Kjaer è in scadenza con il Diavolo Rossonero e i rossoneri come riportato da TMW vorrebbero puntare su un profilo più giovane per il prossimo anno. Il capitano della Nazionale danese ha un accordo fino al 30 giugno, […]

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

The post Kjaer Diavolo Rossonero: l’idea del #club è chiara ma spunta uno scenario a sorpresa appeared first on Diavolo Rossonero News 24.