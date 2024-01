Lenglet AC Milan primissimo obiettivo per la difesa! Resistono anche due alternative

Lenglet Milan primissimo obiettivo per la difesa! Resistono anche due alternative al centrale dell’Aston Villa

Arrivano importantissimi aggiornamenti per quanto riguarda il calciomercato Milan, sempre alla ricerca del difensore ideale da regalare a Pioli.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, i rossoneri sarebbero tornati alla carica per Clement Lenglet. È lui il preferito per la difesa, anche se l’affare non è semplice: per questo resistono le alternative Kiwior e Chalobah.

