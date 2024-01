Lenglet AC Milan, il francese non è soddisfatto dell’Aston Villa! Adesso il Barcellona potrebbe favorire così i rossoneri ULTIME

Lenglet Milan, il francese non è soddisfatto! Adesso il Barcellona potrebbe favorire così i rossoneri. Le ULTIME sullo scenario di mercato

Seppure il minutaggio di Lenglet all’Aston Villa sia aumentato nelle ultime partite con Emery che lo ritiene fondamentale per la squadra si potrebbe aprire un nuovo scenario di mercato nelle prossime settimane.

Il difensore seguito dal mercato Milan non è soddisfatto, secondo l’Equipe, del prestito in Inghilterra e quindi il Barcellona potrebbe decidere abbreviare il prestito all’Aston Villa per poi mandarlo fino a giugno al club rossonero.

