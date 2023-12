Lenglet AC Milan, i rossoneri non mollano: due i nodi da sciogliere

Lenglet Milan, i rossoneri non mollano: due i nodi da sciogliere per tentare l’assalto nel mercato di gennaio

Il Milan continua la propria caccia sul mercato a un nuovo difensore centrale. Dopo Gabbia, l’obiettivo del club rossonero è quello di regalare a Pioli un altro rinforzo nel reparto arretrato.

Il Diavolo continua a lavorare per Lenglet. Come riportato dal Corriere dello Sport, sono due in nodi da sciogliere: da un lato c’è da convincere Barcellona e Aston Villa a cambiare gli accordi in essere, dall’altro c’è un ingaggio molto alto che andrà limato.

