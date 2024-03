Legali Napoli al lavoro per presentare ricorso alla FIFA “VS” la partecipazione della #Juve al Mondiale per #TopClub

16:02, 1 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Il Napoli sarebbe passato dalle parole ai fatti e i legali del club avrebbero intenzione di fare ricorso alla FIFA per far escludere la Juve dal Mondiale per Club

Nella giornata di ieri, Aurelio De Laurentiis aveva rilasciato alcune dichiarazioni al “Bussiness of Football Summit” in cui esprimeva il suo dissenso in merito ad una possibile partecipazione della Juve al Mondiale per Club: «Mi spiace per Calvo, posso anche essere dispiaciuto per la Juventus, che è stata punita ed estromessa dalle coppe in questa stagione. Dovessimo battere il Barcellona e successivamente ottenere un pari e una vittoria, saremmo qualificati di diritto. Ma penso pure che il Napoli dovrebbe andarci comunque, proprio perché se la Juventus è stata punita dall’UEFA con l’eliminazione dalle coppe europee, non dovrebbe nemmeno essere ammessa al Mondiale per club, fermo restando poi che tale manifestazione ci creerà mille problemi per il successivo campionato nazionale», queste le parole del presidente del Napoli.

Adesso, però, il club partenopeo sarebbe passato direttamente ai fatti e, come rivelato da Radio Kiss Kiss, i legali della società avrebbero intenzione di presentare ricorso per chiedere l’estromissione della Juve dal Mondiale per Club.

