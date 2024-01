Lecce-Vecchia Signora Juventina, polemiche per il rigore non dato: Marelli non ha dubbi

Continuano le polemiche per Lecce-Juventus e il presunto rigore non dato ai pugliesi, l’ex arbitro Marelli così sul contatto

Non si placano le polemiche per Lecce-Juventus (con i bianconeri impegnati nella lotta Scudetto con l’Inter). Fa discutere la decisione arbitrale sul possibile contatto tra Bremer Almqvist, e dunque il presunto rigore per i padroni di casa. Intervenuto su Dazn, l’ex arbitro Marelli non ha alcun dubbi e nega tutto sul nascere. Ecco il motivo.

RIGORE LECCE-JUVE – «C’è una spinta leggera da parte di Bremer, ma è una spinta di lieve entità, giustamente non c’è stato calcio di rigore, il VAR non perché si tratta di valutare l’intensità del contatto».

L’articolo Lecce-Juve, polemiche per il rigore non dato: Marelli non ha dubbi proviene da Inter News 24.