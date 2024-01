Lecce Vecchia Signora Juventina, esulta anche Del Piero: il capitano reagisce così al 3-0 – NEWS

Lecce Juve, un match per il quale esulta anche Del Piero: la reazione dello storico capitano bianconero alla vittoria

Anche Del Piero esulta per il successo di Lecce e per il momentaneo primo posto di una Juve che non smette di seguire neanche da Riad, in compagnia del trio comico Gli Autogol.

IL MESSAGGIO – «Direttamente da Ryad, con la partita sul cellulare, in compagnia del Capitano. Saluti dalla capolista (momentanea ma fateci sognare). Questa la appendo in camera».

