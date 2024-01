Lecce Vecchia Signora Juventina, Allegri ritrova due big rispetto al Sassuolo: torneranno titolari

Lecce Juve, Allegri ritrova due big rispetto al Sassuolo: torneranno titolari. Avevano saltato la partita per squalifica

Allegri, alla vigilia di Lecce Juve in programma domani sera dalle 20:45 al Via del Mare, può già sorridere per quanto riguarda due scelte di formazione.

Rispetto alla partita col Sassuolo, infatti, rientreranno dalla squalifica sia Gatti che McKennie. I due big della Juve sono destinati a giocare subito titolari riprendendo i loro posti in difesa e a centrocampo dopo aver saltato la sfida di campionato di martedì.

