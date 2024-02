Lecce Fiorentina 3-2, clamoroso al Via del Mare! Italiano ribaltato in pieno recupero: ecco cosa è successo

È successo di tutto al Via del Mare nell’anticipo di questa ventitreesima giornata del campionato di Serie A (un turno che vedrà il Milan impegnato domani sul campo del Frosinone).

La Fiorentina, avanti per 2-1 sul campo del Lecce fino al 90′, si è fatta rimontare dai padroni di casa con le reti realizzate al 91′ e al 93′ rispettivamente da Piccoli e Dorgu. Per Italiano una trasferta amara.

