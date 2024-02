Lecce Fc Internazionale 0-4: Lautaro, Frattesi e De Vrij riportano Mister Inzaghi a +9 sulla #Juve

21:02, 25 Feb 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Lecce Inter 0-4: poker di Inzaghi, nerazzurri a +9 sulla Juve. A segno Lautaro Martinez (doppietta), Frattesi e De Vrij

La valanga Inter, nonostante il turnover, travolge anche il Lecce nel match valido per la 26°giornata di Serie A al Via del Mare.

I nerazzurri si impongono nettamente per 0-4 e riportano Inzaghi a +9 sulla Juve (66 a 57) vittoriosa contro il Frosinone per 3-2. A decidere la sfida sono i gol di Lautaro Martinez (doppietta), Frattesi e De Vrij.

