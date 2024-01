Lecce al lavoro per il match con la Vecchia Signora Juventina: tre assenti in allenamento

Lecce al lavoro per il match con la Juve: tre assenti in allenamento. Il report di oggi della squadra di D’Aversa

Il Lecce prosegue la preparazione per il match con la Juve. Oggi la squadra di D’Aversa ha svolto una seduta al mattino.

Sono tre i giocatori assenti in allenamento: Banda, Rafia e Touba, tutti impegnati in Coppa d’Africa con le rispettive nazionali. Il resto del gruppo ha lavorato regolarmente e domani, 19 gennaio, si ritroverà al mattino al Via del Mare per un nuovo allenamento.

