Lecce A.S. Roma 0-0, Mister “DDR” De Rossi non sfonda al Via del Mare: Dybala ritrova il campo e punta il #Milan AC

21:01,1 Apr 2024, MILANELLO.

Lecce A.S. Roma 0-0, Mister “DDR” De Rossi non sfonda al Via del Mare: Dybala ritrova il campo e punta il Diavolo Rossonero. Il tabellino del match Mister “DDR” De Rossi non riesce a sfondare il muro del Lecce: la sua A.S. Roma pareggia 0-0 al Via del Mare. La prossima squadra che sfiderà il Diavolo Rossonero in campionato ha dimostrato di mettere […]

