Leao Sporting, spunta l’indiscrezione sulla causa col Lille: la posizione del giocatore, i dettagli

Leao-Sporting, il calciatore è fuori dalla causa intentata dal club portoghese contro il Lille. Anche il Milan estraneo, i dettagli

Come riferito da TMW, Rafael Leao, esterno portoghese del Milan, è completamente estraneo alla querelle giudiziaria tra Sporting Lisbona e Lille.

I portoghesi infatti contestano al club francese l’utilizzo dell’attaccante a fronte dello svincolo del classe ’99 giudicato come ingiusto a livello regolamentare. Anche il club rossonero è estraneo alla faccenda tanto che, nel momento della firma del contratto con il Diavolo, e dell’indennizzo pagato al Lille da girare poi allo Sporting, è stata richiesta una manleva proprio al club francese in caso di nuovi sviluppi.

