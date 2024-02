Leao PSG, spunta una NOVITA’: cosa filtra sull’interesse del club francese per il portoghese in vista della partenza di Mbappe

Secondo quanto riportato dal Telegraph Football, ci sono novità per quanto riguarda l’interesse del PSG per Rafael Leao in vista della prossima sessione di calcio mercato.

Il club francese vuole Victor Osimhen per sostituire il fuoriclasse Kylian Mbappe, che secondo gli ultimi rumors giocherà dal primo luglio nel Real Madrid. L’attaccante nigeriano del Napoli ora sembra essere la prima scelta dei francesi, mentre l’attaccante portoghese del Milan e Rashford erano gli altri due calciatori secondari individuati dai dirigenti del Paris.

