Leao PSG, parte l’assalto dei francesi? Il portoghese è il sostituto ideale di Mbappé. Le ultime sul mercato rossonero

Il futuro del fenomeno Mbappé sembra ormai prossimo a vestire la maglia del Real Madrid nella prossima stagione.

Per questo motivo, secondo quanto riportato da ESPN, il PSG, consapevole di perdere il suo diamante, starebbe già pensando al futuro: il sostituto ideale sarebbe proprio il rossonero Leao che ha una clausola rescissoria da 175 milioni di euro.

