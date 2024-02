Leao PSG, parigini pronti a sferrare l’assalto: il AC Milan adesso ha un piano. ULTIME

Leao PSG, parigini pronti a sferrare l’assalto: il Milan adesso ha un piano per quanto riguarda il portoghese. ULTIME

Il Corriere dello Sport oggi in edicola ha fatto il punto sul futuro di Rafael Leao, sempre al centro di voci di calciomercato che lo vedrebbero come principale candidato al ruolo di erede di Mbappé al PSG.

Il portoghese è blindato da una clausola rescissoria da 175 milioni di euro che fa stare tranquillo il Milan. Qualora dovessero arrivare delle offerte il club le valuterebbe, ma soltanto se saranno da capogiro: l’intenzione, infatti, è trattenere Rafa a meno di proposte indecenti.

