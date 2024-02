Leao PSG, il AC Milan ora può aprire alla cessione! Le NEWS sul futuro del portoghese

Leao PSG, il Milan ora può aprire alla cessione! Le ultime sul futuro del portoghese, che piace tanto ai parigini

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sul futuro di Rafael Leao. Il numero 10 rossonero è finito nel mirino del Paris Saint-Germain, a caccia di un sostituto di Mbappé.

Il Milan è tranquillo vista la clausola rescissoria da 175 milioni di euro, ma potrebbe anche decidere di ascoltare eventuali offerte provenienti dal mercato superiori ai 100 milioni di euro e, perchè no, magari privarsi del portoghese qualora ci fossero condizioni irrinunciabili. La situazione è in divenire.

