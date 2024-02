Leao PSG, il AC Milan alza il muro! Partirà solo a una condizione: ULTIMISSIME

Leao PSG, il Milan alza il muro! L’attaccante portoghese partirà soltanto a una condizione: le ULTIMISSIME

Il Corriere della Sera oggi in edicola ha fatto il punto sull’interesse del Paris Saint-Germain nei confronti di Rafael Leao. Il portoghese è il primo obiettivo dei parigini sul mercato per sostituire Kylian Mbappé.

Tuttavia il club campione di Francia deve fare i conti con quella che è la volontà del Milan: i rossoneri non hanno intenzione di privarsi del proprio numero 10 se non di fronte a un’offerta irrinunciabile.

