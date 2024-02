Leao PSG, i francesi fanno sul serio: le condizioni della clausola

Leao PSG, i francesi fanno sul serio: è l’ideale sostituto di Mbappe. Le condizioni della clausola e le ultime sull’interesse per l’esterno rossonero

Secondo quanto riportato da Corriere della Sera, il PSG ha messo gli occhi su Rafael Leao e Victor Osimhen.

L’esterno rossonero sarebbe l’ideale per sostituire Kylian Mbappè, che avrebbe deciso di trasferirsi al Real Madrid. Il portoghese è protetto da una clausola da 175 milioni che però è esercitabile solamente tra il 5 e il 15 di luglio. Dunque, al di fuori di queste date, il club francese potrebbe trattare liberamente.

