Leao Psg: i francesi cambiano obiettivo? Scelto il sostituto di Mbappé: NOVITA’ sul futuro dell’esterno portoghese

Secondo quanto riportato dal The Athletic, Rafael Leao non è più l’obiettivo numero uno del Paris Saint-Germain per sostituire Kylian Mbappe.

Il nuovo obiettivo scelto per sostituire il francese è Victor Osimhen e il club parigino è pronto a intensificare i contatti per essere pronti per giugno. Inoltre, i rossoneri non hanno mai avuto intenzione di privarsi del proprio numero 10 se non di fronte a un’offerta irrinunciabile.

